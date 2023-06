Release-Termin von Rise of the Triad: Ludicrous Edition steht fest XBU MrHyde am Do, 08.06.2023, 14:30 Uhr

Die Rise of the Triad: Ludicrous Edition wird ab dem 31. Juli 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam für PC und PlayStation 5 erhältlich sein. Das gaben die Macher nun bekannt und lieferten einen neuen Trailer mit:

Quelle: Apogee Entertainment