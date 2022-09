Neues Video von Rise of the Triad XBU MrHyde am Mo, 19.09.2022, 14:45 Uhr

Die aufgehübschte Version des Klassikers soll nun Anfang 2023 erscheinen, teilen Apogee Entertainment, New Blood Interactive und die Nightdive Studios nun mit. Die Rise of the Triad: Ludicrous Edition kommt für Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und PlayStation 4. Hier ist ein neues Video zum First-Person Shooter, der mit Multiplayer-Support und grafischen Verbesserungen kommen soll.

Quelle: Apogee Entertainment