Rise of the Triad Remastered soll 2022 erscheinen XBU MrHyde am Fr, 21.01.2022, 15:20 Uhr

Wie Apogee Entertainment mitteilt, hat man die Publishing-Rechte von Rise of the Triad Remastered übernommen, um den Titel in diesem Jahr auf Xbox One, PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch zu bringen. Eigentlich sollte der Titel gemeinsam mit 3D Realms veröffentlicht werden, aber da Apogee Entertainment schon das Original auf den Markt brachte, hat man sich nun zu der Veränderungen entschieden.



Frederik Schreiber, CEO bei 3D Realms, dazu: "Obwohl Rise of the Triad einen speziellen Platz in unseren Herzen hat, wissen wir, dass es bei unseren Freunden von Apogee Entertainment in guten Händen ist. Wir haben ja kein Problem damit, einen alten Röhrenmonitor auszupacken, um Klassiker zu spielen, aber dieses Release wird sicher neuen Spielern ermöglichen, den Klassiker kennenzulernen."

Quelle: Apogee Entertainment