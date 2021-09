Razer veröffentlicht Wolverine V2 Chroma Pro-Controller XBU TNT2808 am Mi, 15.09.2021, 11:15 Uhr

Egal ob am PC, an der Xbox One oder Xbox Series X/S, mit dem Wolverine V2 Chroma erwartet euch der bislang fortschrittlichste Controller aus dem Hause Razer. Zu den Features zählen:

Razer Mecha-Tactile Actiontasten und D-Pad für schnelle Betätigung und Reaktionszeiten

6 zusätzliche Multifunktions-Tasten (2 Bumper an der Ober- sowie 4 Trigger an der Rückseite)

Austauschbare Analogstick-Aufsätze (extra gewölbter und höherer Stick)

Hair Trigger Modus mit Trigger Stop-Switches (kürzere Wege der Schultertasten)

Neue L-Form und Schicht mit komplettem Rundum-Grip

Razer Chroma RGB

Der neue Razer Wolverine V2 Chroma ist der ultimative Controller für Xbox- und PC-Spieler und bietet eine der schnellsten Eingabe- und Reaktionszeiten aller auf dem Markt erhältlichen Controller dank des Zusammenspiels der reaktionsschnellen Mecha-Tactile-Switch-Technologie und der stabilen, auf Turniere ausgerichteten kabelgebundenen Verbindung. Der Controller ist ein Must-Have für alle kompetitiven Spieler, die ihre Skills auf das nächste Level bringen wollen.

Der Wolverine V2 Chroma Pro-Controller ist der Startschuss für die 'Connect. Compete. Conquer.'-Kampagne, die die kompetitiven Vorteile durch Produkte der Razer-Familie auf der Konsole demonstriert - das Video seht ihr hier in der News!

Quelle: Razer