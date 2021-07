Rasante Szenen aus Sonic Colours: Ultimate im Trailer XBU TNT2808 am Fr, 09.07.2021, 13:30 Uhr

Der blaue Igel ist zurück - in Sonic Colours: Ultimate. Das Spiel wird schon am 07. September erscheinen und natürlich wieder rasante Action auf die Konsolen, darunter auch die Xbox One, bringen.

Im neuen Trailer gibt es einige Szenen aus Dr. Eggmans interstellarem Vergnügungspark zu sehen. Das farbenfrohe HD-Remake lässt euch Metal-Sonic herausfordern, dank dem neuen Wisp-Power-Up die Welt erkunden und verwöhnt euch mit einem neuen Soundtrack.

Auf diese Features könnt ihr euch freuen:

: Verfügbar auf PlayStation 4, Xbox One und Switch. Sonic Colors: Ultimate ist farbenfroh und trumpft mit überarbeiteter Grafik, verfeinerter Steuerung und vielen weiteren Gameplay-Upgrades auf. Dank Abwärtskompatibilität ist der Titel auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielbar. "Rival-Rush"-Mode: Teste Deine Fähigkeiten und trete gegen Metal-Sonic an. Besiege ihn, um weitere Belohnungen freizuschalten.

Quelle: SEGA