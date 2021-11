Rainbow Six Extraction zeigt die Post-Launch-Roadmap XBU MrHyde am Mo, 15.11.2021, 15:30 Uhr

Ubisoft gab vor wenigen Minuten bekannt, dass ein Großteil der Tom Clancy's Rainbow Six Extraction Post-Launch-Inhalte komplett kostenlos sein werden und Extraction einen sich entwickelnden Endgame-Modus beinhalten wird, der ab Launch am 20. Januar 2022 verfügbar ist.



Das Maelstrom-Protokoll bietet spannende wöchentlichen Herausforderung mit verschiedenen Rängen in denen alles riskiert werden kann, ein Modus der für die erfahrensten Rainbow Six Spieler:innen entwickelt wurde. Die Spieler:innen müssen sich durch eine Reihe von neun Subzonen mit steigendem Schwierigkeitsgrad, härteren Gegnern, sich schnell erschöpfenden Ressourcen und immer knapper werdender Zeit bewegen. An jedem Kontrollpunkt müssen sich die Trupps entscheiden, ob sie sich zurückziehen, um ihre Punkte zu sicher, oder ob sie versuchen bis zum Ende durchzuhalten. Durch das Sammeln von Punkten sichern sie sich einen Ranglistenplatz in fünf Klassen, von der Bronze- über die Silber- bis hin zur Gold-, Platin- und sogar Diamantklasse, wobei jede Klasse die Spieler mit speziellen Kopfbedeckungen und REACT-Credits belohnt.



Rainbow Six Extraction hält eine Vielzahl an aufregenden Herausforderungen bereit, unteranderem Krisen-Events und Aufträge. Krisen-Events sind zeitlimitierte, spielverändernde Events mit Themeninhalten. Diese können entweder einen neuen Operator zur Teamaufstellung hinzufügen, oder einen neuen gefährlichen Proteus-Gegner vorstellen, den es zu besiegen gilt. Im ersten Krisen-Event „Ausbruch“ müssen Kolonien von weiterentwickelten Wucherungen ausgelöscht werden, während Horden an Archaeen versuchen, die Spielenden aufzuhalten. Diese Events werden mit exklusiven REACT-Gadgets, neuen Kosmetikgegenständen und neuen Hintergrundgeschichten belohnt.



"Aufträge” sind wöchentliche Modi mit Spiel-Modifikationen, die das Können der Spieler testen. Beispielsweise beinhaltet der Veteranen-Modus kein HUD, nur begrenzte Munition und aktives Friendly Fire. Spielende können sich ab Veröffentlichung auf das Maelstrom-Protokoll und die wöchentlichen Aufträge stürzen, wobei kurze Zeit später auch die Krisen-Events verfügbar sein werden.



Spieler, die sowohl Rainbow Six Siege als auch Rainbow Six Extraction besitzen, schalten sofort die 18 Extraction-Operator in Rainbow Six Siege frei und erhalten in beiden Spielen die Elite-Kosmetikpakete von United Front.

Quelle: Ubisoft