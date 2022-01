Rainbow Six Extraction erscheint zum Release im Xbox Game Pass XBU MrHyde am Do, 06.01.2022, 13:30 Uhr

Tolle Nachrichten für Shooter-Freunde und Xbox Game Pass Inhaber: Rainbow Six Extraction erscheint zum Launch am 20. Januar 2022 direkt im Xbox Game Pass und steht sowohl auf Konsole und PC als auch über die Cloud zur Verfügung. Mit Rainbow Six Extraction erlebt ihr das nächste Kapitel des Koop-Franchise und stürzt euch in einen dynamischen Konflikt, in dem euch Aliens bedrohen.

Quelle: Microsoft