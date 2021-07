QuakeCon 2021 steigt im August XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 10:45 Uhr

Die digitale QuakeCon at Home ist auch in diesem Jahr zurück - und findet vom 19. bis 21. August statt. Es soll gemeinsam gefeiert und gespielt werden, es wird Geld für den guten Zweck gesammelt, euch erwarten Goodies und einfach eine gute Zeit.

Natürlich gibt es auch Livestreams. Und die locken mit Updates zu aktuellen und zukünftigen Titeln, Turnieren, Charity-Aktionen, Hundewelpen, Giveaways und mehr. Dank Twitch findet auch wieder das virtuelle BYOC (Bring Your Own Computer LAN-Party) statt - für das Feeling natürlich!

Wir sind natürlich vor allem auf die Updates zu aktuellen und künftigen Titeln gespannt. Aber es gibt noch mehr zu entdecken, wie die Pressemitteilung verrät:

Das sind unsere Highlights der QuakeCon 2021:

Globaler Stream – Die QuakeCon öffnet offiziell am Donnerstag, den 19. August, um 20:00 Uhr MESZ ihre virtuellen Tore. Mit dabei sind diverse Influencer, Bethesdas weltweite Community-Teams, Entwickler und natürlich wird es auch Updates zu unseren Games geben. Das Team der QuakeCon hat auch ein paar exklusive Inhalte für die Community in petto. Gestreamt wird zudem für den guten Zweck. Weitere Infos und der vollständige Programmplan folgen in den kommenden Wochen.

Offizielles QuakeCon-Twitch-Team – Im Fokus der QuakeCon steht das gemeinsame Spielen mit Freunden im BYOC – und auch dieses Jahr soll es nicht anders sein. Wieder einmal kann die globale QuakeCon-Community über das offizielle QuakeCon-Twitch-Team zusammenkommen. Das Team wird die QuakeCon feiern, Spiele zocken und streamen, und beim Spendensammeln für die von der QuakeCon unterstützten Charity-Organisationen helfen. Einige der Spieler werden wir auf der QuakeCon-Twitch-Team-Seite präsentieren.

QuakeCon-Discord – Die Community ist herzlich eingeladen, auf unserem QuakeCon-Community-Discord-Server mit uns und anderen Gleichgesinnten abzuhängen. Hier kann die Community plaudern, gemeinsam spielen und Frieden, Liebe und Raketen gemütlich vom heimischen Sofa oder dem Gaming-Stuhl erleben.

Charity-Aktionen – Das Sammeln von Geld für wohltätige Zwecke ist und bleibt ein zentraler Bestandteil der QuakeCon. Wir konnten durch die Spenden lokale, nationale und internationale Gruppen unterstützen – und werden auch so schnell nicht damit aufhören. Unsere virtuellen Besucher können direkt über den offiziellen QuakeCon-Twitch-Stream an die Organisationen spenden, darunter Asian Americans Advancing Justice (AAJC), NAACP Legal Defense and Educational Fund, The Trevor Project und UNICEF.

Auch wieder mit dabei sind unsere jährlichen T-Shirts zur Unterstützung unserer felligen Freunde. Aber dieses Mal gibt es zudem auch noch Sweatshirts! Custom Ink wird den Gewinn aus den Verkäufen aufteilen zwischen dem traditionell von der QuakeCon unterstütztem Tieradoptionspartner Dallas Pets Alive und FOUR PAWS, einer weltweiten Tierschutzorganisation. Dieses Jahr haben wir uns für die Designs in die feurigen Höllen von DOOM Eternal gewagt, um eine perfekte Vorlage für den süßen "Pugcubus" zu finden. Auf unserem Rückweg haben wir dann kurz Halt auf Blackreef, der mysteriösen Insel aus DEATHLOOP, gemacht, um noch Ideen für ein exklusives "Catloop"-T-Shirt abzugreifen. Die T-Shirts könnt ihr bei Custom Ink kaufen.

Quelle: BethesdaSoftworks