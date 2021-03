Prüfgelände – Neuer Strike für Destiny 2 veröffentlicht XBU FloNÄ am Di, 23.03.2021, 21:15 Uhr

Das Prüfgelände ist der neueste Strike der Destiny 2 Saison der Auserwählten und jetzt verfügbar. Nachdem Caiatl die Hüter dazu aufgerufen hat, sich als würdig zu erweisen, wurde sie von Commander Zavala herausgefordert. Spieler treten im neuen Strike gegen die Champions der Kabale an und können sich einmal mehr als Retter der Menschheit beweisen.

Auf Nessus müssen sich die Hüter bis in den monströsen Kabal-Landpanzer durchschlagen, um Caiatls Anerkennung und so den Einzug in das Prüfgelände zu verdienen. Dort stellen sie sich dem Champion der Kabale und bestimmen das Schicksal der Letzten Stadt. Möge der Feuerprobenritus beginnen!

Prüfgelände ist der neueste Strike in der Saison der Auserwählten neben Die Höhle der Teufel und Gefallenen S.A.B.E.R, welche aus dem Destiny-Content-Tresor zurückgekehrt sind. In der Saison der Auserwählten bieten Hüter den Kabalen auf den Schlachtfeldern die Stirn, nachdem Zavala das Angebot einer Allianz von Kaisern Caiatl ablehnte. Die Saison läuft noch bis zum 11. Mai.

Quelle: Activision