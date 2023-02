Prison Architect: Jungle Pack jetzt erhältlich XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 18:30 Uhr

Paradox Interactive und Double Eleven geben heute bekannt, dass das Prison Architect: Jungle Pack ab sofort für PC, Xbox One und PlayStation 4 zum empfohlenen Verkaufspreis von 2,99 Euro erhältlich ist.

Die neueste ästhetische Erweiterung für den bekannten Gefängnis-Management-Simulator spielt in einem üppigen Tropenwald und fordert die Spieler dazu heraus, ein Gefängnis in einem Dschungel zu verwalten, inklusive Holzkonstruktionen, Anpassungsoptionen und einer fiebrigen Bedrohung.



Prison Architect: Jungle Pack Features:

Es ist ein Gefängnis! Mitten im Dschungel! - Die Spieler müssen ihre Umgebung nutzen, um Holzmöbel, fünf neue Bodenbelege (einer davon speziell für Wasser!) und ein Outdoor-Kino herzustellen, inklusive Wände und Türen. Alles ist ausgelegt, um im Dschungel zu bestehen.

Dschungelfieber (und wie man es übersteht) - Tropisches Fieber kann sich bei den Insassen verbreiten. Die Spieler können es bekämpfen und in den Griff bekommen, indem sie Netzbetten, Feuerstellen und eine hochmoderne medizinische Behandlung verwenden.

Eine andere Umgebung - Im Dschungel können neue Baumarten entdeckt werden, diese können gezüchtet und verkauft oder als Holz gefällt werden. Einige Holzvarianten stehen auch für die Verwendung für Wachtürme oder Abflüsse zur Verfügung.

Zusammen mit der Jungle Pack-Erweiterung wurde „The Jailhouse“ veröffentlicht, ein kostenloses Update, das allen Spielern von Prison Architect zur Verfügung steht. „The Jailhouse“ fügt Gameplay-Verbesserungen hinzu, einschließlich einer Änderungen am Verhalten der Wärter, Verbesserungen an den Schnellbaumaterialien, einer kleinen Überarbeitung des Einsatzplaners und der Ergänzung von Toby, einem Yorkshire Terrier. Das Update balanciert unter anderem den Ruf „Identitätsdieb“ und andere Spiel-Effekte neu aus.

Quelle: Double Eleven Limited