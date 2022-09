Kostenloses Update für Prison Architect XBU MrHyde am Di, 13.09.2022, 11:05 Uhr

Gestern haben Paradox Interactive und Double Eleven Prison Architect: Free for Life veröffentlicht, ein kostenloses Update für alle Prison Architect-Spieler auf PC und Xbox One. Free for Life ist das erste in einer Reihe von neuen Inhalten und verbessert die Lebensqualität der Prison Architect-Spieler durch Verbesserungen am Zeitplaner, den Rängen der Wärter und dem Alterungsprozess der Insassen.



Paradox verriet außerdem, dass die Popularität des erfolgreichen Gefängnis-Management-Simulators seit der Übernahme der IP im Januar 2019 weiter gestiegen ist und die Zahl der aktiven Spieler und der verkauften Erweiterungen drastisch zugenommen hat.



Prison Architect in Zahlen, seit Januar 2019:

Mehr als 1,3 Mio. verkaufte Erweiterungseinheiten

60 Prozent Anstieg der monatlich aktiven Nutzer

1,5 Mio. verkaufte Einheiten des Basisspiels

„Wir lernen konstant dazu, um das Spielerlebnis unserer Spieler zu verbessern, und wir haben uns zur Veröffentlichung dieses kostenlosen Updates entschlossen, um uns bei allen zu bedanken, die Prison Architect unterstützt haben“, sagt Sandra Neudinger, Vice President of Business bei Paradox Interactive. „Dieses Spiel ist einer der Eckpfeiler im PDX-Management-Segment und hat uns geholfen, die Grundlage für ein starkes und attraktives Management-Spiele-Portfolio zu schaffen, das unsere Spieler sicher auch weiterhin begeistern wird.“





Die Key-Features von Free for Life:



Häftlingsprotokoll und verbesserter Zeitplaner

Mit dem neuen Häftlingsprotokoll haben die Spieler immer im Blick, was in ihrem Gefängnis passiert. Sie überprüfen die Aktivitäten ihrer Insassen, decken Fehlverhalten frühzeitig auf und behalten den Überblick darüber, wer entlassen wird, sich bessert oder wieder rückfällig wird. Auch der Zeitplaner des Spiels wurde verbessert und neue Optionen und Einstellungen hinzugefügt.



Speichern und wiederverwenden

Jedes Mal, wenn sie ein neues Gefängnis, eine neue Richtlinie oder einen Schnellbaustein erstellen, können die Spieler diese in ihren Einstellungen speichern. So sparen sie Zeit bei der Einrichtung ihres Gefängnisses, wenn sie das nächste Mal neu beginnen möchten.



Älter werden bedeutet Fürsorge

Ab jetzt werden die Insassen in junge, ältere und alte Menschen eingeteilt. Nachdem sie eine längere Zeit in ihrem Gefängnis verbracht haben, werden sie sich sowohl optisch als auch funktionell verändern. Sie werden auch andere Bedürfnisse entwickeln.



Neue Ränge für Wärter

Die angeworbenen Wärter kommen jetzt ohne Rang in das Gefängnis und müssen hart arbeiten, um zum Offizier und zum Fachoffizier befördert zu werden. Ihr Engagement wird sich jedoch auszahlen, da jede Erhöhung des Ranges zusätzliche Vergünstigungen bietet.



Verbesserte Bau- und Planungswerkzeuge

Das Planungsmenü wird mit vielen neuen Optionen für Zäune und Mauern erneuert. Außerdem wird beim „Zeichnen“ von Wänden und bei der Verwendung von Bauoptionen ein neuer, auf dem Mauszeiger basierender Tooltip angezeigt, der die horizontalen und vertikalen Abmessungen des Raums sowie die geplanten Kosten für die aktuell gezeichnete Auswahl angibt.

Quelle: Double Eleven Limited