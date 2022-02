Platformer Will You Snail? erscheint auf Xbox XBU MrHyde am Do, 10.02.2022, 18:00 Uhr

Wie No Gravity Games bekannt gab, wird man vom Entwickler Jonas Tyroller den Titel "Will You Snail?" veröffentlichen. Ein Termin für den Puzzle-Platformer ist noch nicht bekannt, aber das Spiel wird digital für Xbox Konsolen, PC, Nintendo Switch und Playstation 4 erscheinen. Hier ist der Announcement-Trailer für euch.

Quelle: No Gravity Games