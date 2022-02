Will You Snail erscheint im März XBU MrHyde am Fr, 18.02.2022, 14:15 Uhr

Der Release-Termin zum Indiegame Will You Snail? steht fest. Am 9. März 2022 soll der Titel digital auf den Plattformen für Xbox, Switch und PlayStation verfügbar sein. Ein kurzes Video zur Ankündigung gibt es ebenfalls.

Quelle: No Gravity Games