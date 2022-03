Der Launch Trailer zu Will You Snail XBU MrHyde am Do, 10.03.2022, 12:15 Uhr

Will You Snail ist seit gestern unter anderem auf Xbox One Konsolen erschienen und kann derzeit noch mit kleinem Rabatt hier im Microsoft Store gekauft werden. Wir haben hier den offiziellen Launch-Trailer zum Action-Plattformer für euch.

Quelle: No Gravity Games