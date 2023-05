Planet of Lana im Game Pass erhältlich XBU MrHyde am Do, 25.05.2023, 12:15 Uhr

Mit Planet of Lana schicken euch Thunderful und die Wishfully Studios in ein neues Abenteuer. Der Titel ist nun für Xbox Series X|S, Xbox One und PC digital erhältlich. Freuen können sich auch alle Besitzer des Xbox Game Pass, den der Titel ist dort ebenfalls enthalten. Hier ist der Launch-Trailer für euch:

Quelle: Thunderful Publishing