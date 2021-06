Planet of Lana entführt euch in fremde Welten XBU TNT2808 am Fr, 11.06.2021, 14:00 Uhr

Wandert ihr auch gerne einmal in Gedanken in anderen Welten? Dann könnte Planet of Lana genau das richtige sein, das gestern im Zuge des Summer Game Fest exklusiv für den PC und die Xbox-Konsolen angekündigt wurde.

Das cineastische Rätselabenteuer besticht durch handgezeichnete Optik, eine unvergessliche Story und einen epischen Soundtrack. Erscheinen wird es allerdings erst Ende 2022, zum Trost haben wir aber ein paar Informationen und einen Trailer für euch.

Die Story spielt auf einem fremden Planeten und dreht sich um Lana und ihren treuen tierischen Begleiter Mui, die zusammen ihre Schwester retten müssen. Die berührende Geschichte wird durch sidescrollendes Gameplay erzählt, in dem Spieler eine farbenfrohe Welt voller umwerfender Umgebungen, seltsamer Kreaturen und gefährlicher Maschinen erkunden. Spieltechnisch erwarten euch Platforming, Rätsel, intensive Stealth-Sektionen und eine Begleitermechanik, die Lana und Mui miteinander verbindet. Das mündet in einzigartigem Gameplay und Storymomente, in denen ihr ihre Fähigkeiten in Kombinationen nutzen müsst.

Der handgezeichnete Stil wird mit vielen Ebenen und 3D-Grafiken aufgewertet, um das Gefühl eines interaktiven Gemäldes zu erzeugen. Dabei bietet das Spiel eine native 4K-Auflösung und 60 Frames pro Sekunde, zumindest auf dem PC und der Xbox Series X. Wie das Spiel auf den anderen Xbox-Konsolen performen wird, also der Xbox Series S und der Xbox One, will man zu einem späteren Termin bekanntgeben.

Quelle: Thunderful Publishing