Entwickler kommentieren die Planet of Lana-Demo XBU MrHyde am Fr, 07.10.2022, 16:00 Uhr

Im Frühjahr 2023 soll Planet of Lana unter anderem für Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. In einem neuen Video kommentieren die Entwickler die aktuelle Demo-Version des Spiels. Wie gefällt euch der grafische Stil des Titels?

Quelle: Thunderful Publishing