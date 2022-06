Neues Gameplay zu Planet of Lana enthüllt XBU TNT2808 am So, 12.06.2022, 13:15 Uhr

Während der Future Game Show wurde neues Gameplay zu Planet of Lana enthüllt - in Form eines Trailers, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Das Spiel erscheint später in diesem Jahr exklusiv für PC, Xbox One sowie Xbox Series X/S.

Der neue Trailer zeigt euch mehr von den wundervollen Welten, die ihr bereisen werdet. Außerdem erhaschen wir einen Blick auf Lana und ihren Katzenbegleiter Mui. Doch seht selbst:

Quelle: Thunderful