Physische Version von Kaze and the Wild Masks wird verschoben Knuffte am Do, 25.02.2021, 19:45 Uhr

Wie SOEDESCO bekannt gegeben hat, wird die physische Version des Spiels "Kaze and the wild masks" auf den 25. Mai 2021 verschoben. Die Verschiebung wurde wegen Komplikationen in der Produktion und Logistik veranlasst. Kaze and the wild masks erscheint (zunächst nur digital) am 26. März 2021 für die Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, Steam und Google Stadia.

Freut Ihr euch schon auf den 90er-Jahren inspirierten Plattformer? Hier haben wir den Trailer für euch:

Quelle: Soedesco