Vom Kindheitstraum in die Realität gesprungen – Kaze and the Wild Masks XBU FloNÄ am So, 28.03.2021, 19:45 Uhr

Kaze and the Wild Masks ist von den Klassikern der 90er inspiriert und jetzt auch auf der Xbox One verfügbar. Andre Schaan, der Gründer des Entwicklerstudios PixelHive, könnte nicht stolzer sein: „Heute geht für mich ein absoluter Traum in Erfüllung. Zu erleben, wie die langgehegte Idee zu einem echten Plattformer wird, der weltweit zum Spielen verfügbar ist, bedeutet uns allen bei PixelHivesehr viel!“

Zur Feier des Starts veröffentlichte SOEDESCO einen brandneuen Live-Action-Trailer, der die klassische Side-Scrolling-Action des Plattformers in einer familienfreundlichen Umgebung zeigt. Eigentlich ist der kämpferische Hase Kaze der Protagonist des Spiels, doch der echte Hase stiehlt ihm im Trailer die Show. Die Datenträgerversion folgt am 25. Mai 2021 auch für die Xbox One.

Quelle: SOEDESCO