Neuer Gameplay-Trailer zu Kaze and the Wild Masks veröffentlicht Knuffte am Do, 04.03.2021, 21:45 Uhr

Kaze and the Wild Masks steuert allmählig auf den Release am 26. März zu und um euch das Warten etwas zu erleichtern oder um es euch schwerer zu machen, hat SOEDESCO einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Dieser Trailer zeigt euch den finalen Zustand des 90er Jahre Plattformers. Die schöne 16-Bit Grafikkulisse könnt Ihr hier geniesen:

Quelle: Soedesco