Physische Version von Cuphead ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Di, 06.12.2022, 20:15 Uhr

Studio MDHR und iam8bit veröffentlichen heute in Zusammenarbeit mit Distributionspartner Skybound Games die physische Version des preisgekrönten Cuphead. Zwei Versionen des Spiels sind übrigens auch in unserem großen XBoxUser Adventskalender versteckt.



Die Standardversion enthält neben dem Grundspiel den Delicious Last Course DLC sowie sechs sammelbare Cuphead Funnies-Karten, eine Cuphead Clubkarte und ein exklusives Wendecover von Studio MDHR. Die physische Version von Cuphead ist zum Preis von 39,99€ über iam8bit sowie im Handel erhältlich. Außerdem ist eine iam8bit exklusive Cuphead Collector‘s Edition zum Preis von 199,99$ vorbestellbar. Die Cuphead Collectors Edition enthält neben der physischen Version und all ihren Inhalten zusätzlich eine Handgefertigte Marionette des Titelhelden, eine Kurbelmusikbox einen Sleeve für das Spielecase und vieles mehr.



„Wir haben uns schon sehr, sehr lange auf eine physische Version von Cuphead gefreut. Ein großer Bestandteil der Nostalgie, die elementarer Teil des Designs von Cuphead ist, ist die haptische Erfahrung: Die Verpackung des Spiels, das du liebst aus dem Regal nehmen, die Schachtel öffnen und sich dann in ein neues Abenteuer stürzen. Es gibt kaum etwas Vergleichbares und wir könnten uns kaum mehr über die Unterstützung von iam8bit und Skybound freuen, die uns helfen, das Spiel mit der gleichen Liebe zum Detail in die Hände der Spieler zu bekommen, wie auch wir das Spiel entwickelt haben. Nach einem aufregenden Jahr hier bei Studio MDHR kann ich mir kaum etwas Besseres als diese Veröffentlichung vorstellen, um das Jahr zu beenden.“ so Studio MDHR Director Maja Moldenhauer.

Quelle: Skybound Games