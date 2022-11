Gewinnt tolle Preise im XBoxUser Adventskalender XBU MrHyde am Fr, 25.11.2022, 09:40 Uhr

Freut euch jetzt wieder auf den tollen XBoxUser Adventskalender mit 24 schönen Gewinnspielen. Mit dabei sind natürlich vor allem Spiele für eure Xbox One und Xbox Series X|S Konsolen, aber es gibt auch passendes Zubehör und andere schöne Preise zu gewinnen. Zu den Hauptpreisen gehört ein schickes EPOS H3 Gaming Headset im Wert von 99 Euro oder ein cooler Xbox Wireless Controller.

Welcher Preis hinter welcher Christbaumkugel steckt, seht ihr jeweils am Tag des Gewinnspiels. Wir starten circa an Nikolaus, 6. Dezember, mit den ersten Auslosungen und dem Versand der Preise. Die digitalen Codes zum Download wird es per PN (persönlicher Nachricht) in unserem Xbox Forum geben, alle anderen Preise kommen per Post zu euch. Nur bei diesen Preisen fragen wir auch eure Anschrift für das Gewinnspiel ab. Die Gewinner geben wir in dieser News hier bekannt.

Folgende Gewinner wurden zu den Preisen im Adventskalender ausgelost:

(Preise in alphabetischer Reihenfolge, Nennung des Foren-Nicknamen)

Arcade Paradise =>

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad =>

Battlefield 2042 =>

Bau-Simulator =>

Bau-Simulator =>

Conan Chop Chop =>

Cuphead =>

Cuphead =>

Curious Expedition 2 =>

Cursed to Golf =>

EPOS H3 Gaming Headset in weiß =>

Far Cry 6 =>

Freshly Frosted =>

Ghost Recon Breakpoint (Gold Edition) =>

Halloween Ends (iTunes Gutschein) =>

Halloween Ends (iTunes Gutschein) =>

Imp of the Sun =>

Landwirtschafts-Simulator 22 =>

Loot River =>

Lost in Random =>

Mass Effect Legendary Edition =>

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5 =>

MotoGP 22 =>

Mr. Prepper =>

Need for Speed Unbound =>

Nope (4K UHD) =>

Nope (4K UHD) =>

Nope (4K UHD) =>

Police-Simulator =>

Police-Simulator =>

Riders Republic (Gold Edition) =>

Sherlock Holmes Chapter One =>

Snakebyte Xbox Series Zubehörpaket =>

Super Animal Royale Super Edition =>

The Last Oricru =>

Turbo Golf Racing =>

Warpips =>

Watch Dogs Legion (Ultimate Edition) =>

Will You Snail =>

Windjammers 2 =>

Xbox Wireless Controller "SHOCK BLUE" =>

Xbox Game Pass Ultimate 12 Monate =>

Wir bedanken uns herzlich bei den Sponsoren astragon, Daedalic Entertainment, Dotemu, Electronic Arts, EPOS, Fireshine Games, Frogwares, Funcom, Microsoft, Milestone, Modus Games, No Gravity Games, Prime Matter, Secret Mode, Skybound, Slovak Arts Council, Snakebyte, The MIX Games, The Quantum Astrophysicists Guild, Thunderful Publishing, Ultimate Games, Universal Home Entertainment, Wired Productions und Ubisoft.

Euer XBoxUser Team wünscht eine schöne Weihnachtszeit und viel Erfolg bei unseren Gewinnspielen!

Quelle: XBoxUser