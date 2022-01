OlliOlli World zeigt sich im neuen Filmtrailer XBU MrHyde am Mi, 26.01.2022, 14:50 Uhr

Roll7 und Private Division zeigen einen brandneuen Filmtrailer für OlliOlli World. Der Titel wird am 8. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen.



Die Macher schreiben: "In diesem Trailer wird Radlandia in seiner gesamten majestätisch-bunten animierten Herrlichkeit lebendig. Die unglaublichen Skate-Strecken, die überlebensgroßen (und manchmal schmackhaften) Charaktere und die beeindruckende Spielwelt werden in diesem fantastischen Trailer gefeiert."

Quelle: Private Division