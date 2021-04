OlliOlli World kommt im Winter auf die Xbox XBU MrHyde am So, 18.04.2021, 16:00 Uhr

Private Division und Roll7 werden im Winter 2021 den neuen Titel OlliOlli World u.a. für Xbox Series X|S und Xbox One digital veröffentlichen. Wir haben hier den Ankündigungs-Trailer und alle wichtigen Informationen sowie Stimmen für euch:



Mit dem charakterstarken Skateboard-Action-Jump-’n’-Run dringt die hochgelobte Spielereihe in völlig neue Dimensionen vor. Die Spieler skaten durch Radland, eine quicklebendige Spielwelt voller schillernder Figuren, und machen sich auf dem Weg ins Gnarvana auf die Suche nach mystischen Skategöttern. Radland und seine herrlich schrägen Bewohner wurden in einem herausragenden, unverkennbaren Designstil erschaffen. In OlliOlli World können die Spieler das Aussehen, die Tricks und den Style ihres Charakters individuell anpassen, ehe sie dann Levels mit mehreren Lösungsmöglichkeiten erkunden und sämtliche verborgenen Geheimnisse dieses sehenswerten Skater-Wunderlands enthüllen.



Eine ultrapräzise Steuerung und ein unglaublich detailreiches Gameplay-Erlebnis waren schon immer die Grundlagen von OlliOlli. Doch mit OlliOlli World sorgt das Jump’n’Run nun dafür, dass auch Neulinge das umfangreiche Kombosystem und alle Spielinhalte genießen können. Profis können ihr ganzes Können zeigen, eine Vielzahl von Moves meistern und Millionen einzigartiger Levels im Sandbox-Modus des Spiels nutzen. Darüber hinaus können die Spieler in Spielerligen auch gegen ähnlich talentierte Rivalen aus aller Welt antreten.



„Es freut uns außerordentlich, mit dieser ambitionierten Weiterentwicklung endlich die Vision umsetzen zu können, die wir schon immer für OlliOlli hatten“, sagte Simon Bennett, Co-CEO bei Roll7. „Wir wollten die abgefahrenen, wunderbaren und vielseitigen Elemente der Skater-Kultur in einem Spiel abbilden, in dem man mit seinen Freunden einen Roadtrip machen, krasse Spots finden, unfassbare Tricks zeigen und vor allem überall skaten kann!“

„Es begeistert uns, die OlliOlli-Reihe gemeinsam mit Roll7 mit einem spektakulären neuen Designstil weiter vorantreiben zu können und dem typischen flowbasierten Gameplay dennoch treu zu bleiben,“ kommentierte Michael Worosz, Executive Vice President und Head of Private Division. „Man erreicht diesen Flow durch eine perfekte Balance aus Fokus und Entspannung. OlliOlli World bringt dieses einzigartige Gefühl mit einem intuitiven Konzept und perfektionierter, ultrapräziser Steuerung auf ein ungeahntes Niveau.“

Quelle: Private Division