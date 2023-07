Ocelotl erscheint diese Woche in For Honor XBU MrHyde am Mo, 24.07.2023, 11:15 Uhr

Ubisoft gab bekannt, dass der neueste Held von For Honor, der Ocelotl, am 27. Juli erscheinen wird. Der neue, von der aztekischen Zivilisation inspirierte Held ist ein grimmiger, aber berechnender Krieger, der in dieser Season seinen Rachefeldzug gegen den gierigen Conquistador beginnt.



Darüber hinaus wird es vom 27. Juli bis zum 3. August eine Free Week auf PlayStation, Xbox, Steam, dem Epic Games Store und Ubisoft Connect geben. Spieler haben in dieser Woche vollen Zugriff auf die Standard Edition von For Honor. Wer nach der Gratisphase weiterkämpfen möchte, kann seinen Fortschritt und seine Helden nach dem Kauf in das Spiel übertragen.

Quelle: Ubisoft