Neuer Trailer zu Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion XBU MrHyde am Do, 24.11.2022, 14:15 Uhr

Zum kommenden Titel Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion haben Square Enix einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigen soll, dass die moderne Version des Action-RPG-Klassikers und Prequels zu FINAL FANTASY VII „mehr als nur ein Remaster“ ist.



Die Geschichte von CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION beginnt sieben Jahre vor den Ereignissen von FINAL FANTASY VII und folgt Zack Fair, einem jungen Shinra-SOLDAT. Während des Abenteuers entdeckt er die düsteren Geheimnisse der Experimente Shinras und die Monster, die dadurch entstehen.



CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION bietet 15 Jahre, nachdem das Original exklusiv auf PlayStation Portable erschien, eine vollständig überarbeitete Grafik in HD, einen neu arrangierten Soundtrack, vollständig vertonte Dialoge in Englisch und Japanisch sowie ein aktualisiertes Kampfsystem.



Square Enix enthüllte auch eine Infografik mit Details zu Auflösung und Bildrate, welche die Versionen von CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION bieten: klare 4K-Auflösung auf PS5 sowie Xbox Series X (63-mal so viele Pixel wie auf PSP) und maximal 120 Bilder/Sekunde auf PC für noch flüssigeres Spielen.



Executive Producer Yoshinori Kitase sagt: „Dies ist mehr als nur ein Remaster – es ist ein Spiel, das Generationen und Plattformen überschreitet. Wir sind sehr stolz auf all die unglaublichen Verbesserungen, die das Entwicklerteam in CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION vornehmen konnte.“

Quelle: Square Enix