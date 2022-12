Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion ist erhältlich XBU MrHyde am Di, 13.12.2022, 17:00 Uhr

Square Enix freut sich anzukündigen, dass heute das sehnsüchtig erwartete Remaster von CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint. Spieler erleben in diesem aufwendig überarbeiteten Prequel zu FINAL FANTASY VII die Geschichten von Zack, Cloud, Sephiroth, Aerith, Tifa und vielen mehr.



"Es hat riesigen Spaß gemacht, dieses sehnsüchtig erwartete Remaster von CRISIS CORE zum Leben zu erwecken", erklärt Executive Producer Yoshinori Kitase. "Unsere treue Community bittet uns schon seit Jahren, eine überarbeitete Version von CRISIS CORE für aktuelle Plattformen zu liefern, und endlich können wir ihnen diesen Wunsch erfüllen. Wir haben viele Elemente des Spiels von Grund auf überarbeitet und hoffen, dass alte wie neue FINAL FANTASY-Fans Freude an der Geschichte von Zack Fair haben – denn wir hatten auf jeden Fall Spaß bei der Entwicklung von CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION."



Fast 15 Jahre nach der Veröffentlichung des PlayStation Portable-Exklusivtitels haucht CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION der Geschichte rund um Fanliebling Zack Fair neues Leben ein – mit komplett überarbeiteter HD-Grafik, Charaktermodellen und Benutzeroberfläche, einem neu arrangierten Soundtrack von Originalkomponist Takeharu Ishimoto, einer vollständigen Sprachausgabe in Englisch und Japanisch mit den wichtigsten Sprechern aus dem FINAL FANTASY VII REMAKE, einem überholten Kampfsystem mit der Option, Limit-Angriffe und Beschwörungen auszulösen, sowie einem angepassten "Digitale Bewusstseinswelle" (DBW) System. CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION bewahrt die Essenz des beliebten PlayStation Portable-Klassikers, nutzt aber moderne Technologie, um für bestehende so wie auch neue Fans ein ansprechendes, immersives und spannendes Erlebnis zu schaffen.



Die Geschichte von CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION beginnt sieben Jahre vor den Ereignissen von FINAL FANTASY VII und folgt Zack Fair, einem jungen Shinra-SOLDAT. Als sich Zack und Sephiroth, seines Zeichens SOLDAT erster Klasse, gemeinsam auf die Suche nach SOLDAT-Agent Genesis Rhapsodos begeben, entdeckt Zack die finstere Wahrheit hinter Shinras Experimenten und den Monstern, die dadurch entstehen. Der Verrat und die dunklen Geheimnisse gehen Zack nahe und er hinterfragt alles und jeden – nun muss er sich als wahrer Held beweisen, um Freunde und Familie zu beschützen und das einzige zu verteidigen, das ihm noch bleibt: seine Ehre als SOLDAT.

Quelle: Square Enix