Launch-Trailer zu Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion

Der Titel Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion wird am 13. Dezember 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen. Der Launch-Trailer gibt den bisher umfassendsten Einblick in das Spiel.

Quelle: Square Enix