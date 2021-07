Neuer Releasetermin zu In Sound Mind XBU TNT2808 am Fr, 09.07.2021, 12:30 Uhr

Ursprünglich sollte In Sound Mind bereits im August erscheinen. Um jedoch ein möglichst rundes und unvergessliches Erlebnis zu liefern, wurde der Titel kurzerhand auf den 28. September verschoben. Unter anderem auf der Xbox Series X/S können wir uns dann gruseln.

Als Trost gibt es ein neues schauriges Musikvideo zu sehen. Das zeigt die Gefahren, die hinter jeder Ecke lauern und ist durch eine Kooperation mit dem Zeichentrick-Hit Mashed und der Musiksensation The Living Tombstone entstanden. Im animierten Clip hören wir auch den eindringlichen Titelsong des Psychiaters Desmond Wales, in dessen Haut wir im Spiel schlüpfen.

Uns erwartet in In Sound Mind ein First-Person-Horror-Erlebnis, das uns mit Gefahren konfrontiert, die in unseren Erinnerungen lauern. Ach, und eine sprechende Katze ist auch im Spiel enthalten. Aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Trailer:

