In Sound Mind erscheint auf XSX am 3. August XBU MrHyde am Do, 22.04.2021, 17:00 Uhr

Der Horror-Thriller In Sound Mind wird Anfang August auf Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC erscheinen. Der dazu veröffentlichte Release Date Trailer gibt Spielern einen Vorgeschmack auf die furchterregenden Horrorszenarien, die das Spiel für sie bereithält.



In Sound Mind ist ein First-Person-Horror-Erlebnis, das den Spieler mit den unberechenbaren Gefahren konfrontiert, die in seinen Erinnerungen lauern. Entwickelt von We Create Stuff, dem Team hinter der legendären Nightmare House 2-Mod, und untermalt von einem schaurig-atmosphärischen Soundtrack der Musiksensation The Living Tombstone, pervertiert In Sound Mind scheinbar harmlose Erinnerungen in schockierende Horrorszenarien. Ach, und eine sprechende Katze gibt es auch im Spiel.

Quelle: Modus Games