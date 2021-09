In Sound Mind stellt ab sofort eure Psyche auf den Prüfstand XBU TNT2808 am Di, 28.09.2021, 15:45 Uhr

Ab heute könnt ihr auf der Xbox Series X/S in die Psyche fremder Personen schlüpfen - im Horror-Thriller In Sound Mind. Eine Version für den PC und die PlayStation 5 erscheint ebenfalls heute, Nintendo Switch-Spieler müssen sich noch ein wenig gedulden.

Der heutige Launch wurde von einem neuen Trailer begleitet, der die Prüfungen vorstellt, die die Spieler durchlaufen müssen, wenn sie die unzähligen Rätsel und Geheimnisse an jeder Ecke lösen wollen.

In Sound Mind ist ein First-Person-Horror-Erlebnis, das den Spieler mit den unberechenbaren Gefahren konfrontiert, die in seinen Erinnerungen lauern. Entwickelt von We Create Stuff, dem Team hinter der legendären Nightmare House 2-Mod, und untermalt von einem schaurig-atmosphärischen Soundtrack, pervertiert In Sound Mind scheinbar harmlose Erinnerungen zu schockierenden Horrorszenarien. Ach, und eine sprechende Katze darf natürlich auch nicht fehlen.

Quelle: Modus Games