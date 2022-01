Neue Piratenheldin in For Honor verfügbar XBU MrHyde am Fr, 28.01.2022, 15:30 Uhr

Das neue For Honor Year 5 Season 4 – Titelupdate 2.0 ist jetzt verfügbar und fügt dem Spiel einen neuen Heldenarchetyp hinzu: Die Piraten. Bewaffnet mit ihren ikonischen Entermessern und Pistolen, sind die Piraten die ersten der Zugvögel, einer komplett neuen Gruppe von Heldinnen und Helden, die von weitentfernten Horizonten kommen.Spieler können die neue Piratenheldin als Teil eines Paketes kaufen, welches die neue Heldin, ein exklusives Ornament, eine Elite-Montur, 7 Tage Champion-Status und drei Restesammler-Truhen beinhaltet. Außerdem kann das Paket ab dem 10. Februar In-Game für 15000 Stahl freigeschaltet werden.



Überschneidend mit dem Titelupdate, kann For Honor außerdem ab heute bis zum 31. Januar kostenlos auf PlayStation 4, der Xbox One-Familie und auf Windows PC über den Epic Games Store und Ubisoft Connect sowie auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S durch Rückwärtskompatibilität gespielt werden. Spieler, die am kostenlosen Wochenende spielen, haben vollständigen Zugriff auf die Standard Edition von For Honor, welche den Storymodus, alle Multispieler-Spielmodi, 30 Helden und 30 Karten bietet. Alle, die nach dem Wochenende weiterkämpfen wollen, können ihren Fortschritt und Helden auf die Spielvollversion übertragen.

Quelle: Ubisoft