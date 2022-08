Neue Features für The W in NBA 2K23 XBU MrHyde am Mi, 24.08.2022, 11:30 Uhr

2K gab neue Spielelemente und Updates für The W in NBA 2K23 auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S bekannt. Eingeführt werden spielbare Versionen des WNBA All-Star Game und des Commissioner’s Cup, Community-Herausforderungen und weitere brandneue Inhalte.



"Die WNBA wächst rasant und auch wir erweitern die Bandbreite des The W-Modus, um unseren Fans noch mehr Möglichkeiten zu bieten, die WNBA zu erleben", so Erick Boenisch, VP of NBA Development bei 2K und Visual Concepts. "In diesem Jahr bietet The W ein noch authentischeres WNBA-Erlebnis. Die Spieler*innen können nicht nur Legenden des Frauen-Basketball erleben, sondern selbst zu welchen werden und die Community zu neuen Höhen führen."





The W glänzt mit zahlreichen neuen Highlights:

Community-Ziele: In jeder Season kann die Community gemeinsam auf sechs wöchentliche Ziele hinarbeiten. Wird das gemeinsame Ziel in vier der sechs Wochen der Season erreicht, erhält jede*r NBA 2K23-Spieler*in eine Belohnung.

Liga-Expansion: Wer in The W die Maximalstufe 10 an Liga-Bekanntheit erlangt, schaltet zwei Expansion Team Slots frei und kann bestimmen, wie die Liga expandiert. Von der Auswahl der Stadt und dem Bau der Arena bis zum Entwurf des Logos und der Trikots.

The W-Belohnungen: Es warten neue Inhalte und epische Belohnungen, darunter WNBA-Trikots, ein Logo und 'Mein TEAM'-Coach-Karten exklusiv in W Online. Die Spieler*innen können ihre Trikots, brandneue historische Ausstattung und mehr sowohl in The W als auch in The City* präsentieren.

Game Changer: Wer besonders viel Zeit und Energie dafür aufwendet, das Community-Ziel zu erreichen, wird zum Game Changer ernannt. Game Changer erhalten exklusiven Zugang zu Belohnungen wie Team Takeover Boosts und sind in der Lage, anderen Spieler*innen in The W Online Spieler-Boosts zu übertragen.

Contact Challenges: Während die Spieler*innen im Laufe des Modus mehr und mehr Kontakte sammeln, erhalten sie Herausforderungen. Sie müssen sich bestimmte Spiele im Kalender anstreichen, sich mit neuen Spieler*innen in Contact Workouts zusammentun, saisonweite Statistikziele im Blick behalten und ihr Spiel auf neue Art und Weise ausbauen.

All Star & Commissioner’s Cup: Zum ersten Mal in The W haben die Spieler*innen die Möglichkeit, das All-Star-Team zu bilden und am All-Star Game sowie am Commissioner’s Cup teilzunehmen.

Quelle: 2KSports