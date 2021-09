MX vs. ATV: Legends soll Debüt auf der Xbox Series X/S feiern XBU TNT2808 am Di, 21.09.2021, 11:45 Uhr

Welche Maschine hat den Vorteil - findet es in MX vs. ATV: Legends heraus. Die Reihe gibt ihr Debüt auf Xbox Series X/S- und PlayStation 5-Konsolen und bietet einige Neuheiten - das Spiel erscheint aber auch für ältere Konsolen wie der Xbox One und auch auf dem PC, Release ist mit Coming Soon, also bald, angegeben.

Mit dem umfangreichsten Karriere-Modus aller Zeiten lädt MX vs ATV Legends die Spieler:innen dazu ein, ihren eigenen Pfad zum Podium zu beschreiten. Dabei stehen so viele Sponsoren und besondere Events zur Wahl, wie nie zuvor. Und im brandneuen "Trails"-Mode misst man sich mit den Kräften der Natur. Die Zeit ist reif!

Quelle: THQ Nordic