MX vs ATV Legends ist jetzt im Handel erhältlich XBU MrHyde am Di, 28.06.2022, 16:30 Uhr

THQ Nordic und Rainbow Studios veröffentlichen heute ihr neues Spiel MX vs ATV Legends für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC. Wir haben die wichtigsten Infos und den offiziellen Launch-Trailer für euch:



Legends bietet Racing-Fans rasante Rennen an der Küste mit dem Lieblings-UTV oder man übernimmt die Kontrolle über die schnellsten Maschinen auf zwei Rädern und misst sich in knallharten Events. MX vs ATV Legens bietet einen umfassenden Karriere-Modus, riesige, brandneue offene Landschaften sowie eine noch nie dagewesene Vielfalt bei der Anpassung der Fahrzeuge und Ausrüstung. Das ausgefeilte Physik-System kann sowohl alleine als auch im Split-Screen-Modus oder online mit bis zu 16 Spielern erlebt werden. Darüberhinaus bietet MX vs ATV Legends zum Start den umfangreichsten OEM-Fahrzeug-DLC in der Geschichte der Marke.

Quelle: THQ Nordic