Neues Video zu MX vs ATV Legends XBU MrHyde am Mi, 08.06.2022, 13:45 Uhr

In einem neuen Trailer gibt es kurze Sequenzen zum kommenden Rennspaß MX vs ATV Legends zu sehen. Am 28. Juni wird der Titel dann unter anderem für Xbox Konsolen erscheinen. Mit neuen Open-World-Umgebungen wie der Küste Kaliforniens, sowie neuen Sponsoring-Optionen und speziellen Invitational-Events möchte man beim geneigten Gamer punkten.

Quelle: THQ Nordic