Neuer DLC für MX vs ATV: Legends am Start XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 16:00 Uhr

Fröhlich und gut gelaunt verkündet THQ Nordic, dass mittlerweile über eine Million Spieler über die Strecken von MX vs ATV brausen und um Trophäen, neue Streckenrekorde oder die beeindruckendsten Stunts wetteifern. Zudem hat Entwickler Rainbow Studios die neuen GASGAS-Bikes veröffentlicht und erweiterert den Fuhrpark von MX vs ATV. Der MX vs ATV Legends GASGAS DLC beeinhaltet 4 neue Motorräder sowie das offizielle Troy Lee Designs RedBull GASGAS Factory Race Team Gear Set und Graphics Kit.

Quelle: THQ Nordic