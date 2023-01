Meet Your Maker: Open Beta startet am 6. Februar XBU MrHyde am Di, 31.01.2023, 19:15 Uhr

Anlässlich des Steam Next Fest kündigt Behaviour Interactive den Start der Open Beta ihrer kommenden neuen IP Meet Your Maker an und veröffentlicht zusätzlich einen passenden Trailer. Die Open Beta dauert sieben Tage und beginnt am 6. Februar um 15:00 Uhr und endet am 13. Februar um 05:59 Uhr. Das First-Person-Bau- und Raid-Game ist ab dem 4. April 2023 auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.

Quelle: Behaviour Interactive