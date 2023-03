Meet Your Maker kündigt kommendes Content Update an XBU MrHyde am Do, 30.03.2023, 17:00 Uhr

Bereits vor dem offiziellen Release von Meet Your Maker kündigt Behaviour Interactive heute die langfristige Unterstützung des Games an, indem die ersten drei Monate der Inhalts-Roadmap nach dem Launch vorgestellt werden. Meet Your Maker erscheint am 04. April auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S.



„Während Meet Your Maker mit einem kompletten Arsenal an Fallen, Wachen, Waffen, Wächtern und vielem mehr startet, haben wir einen festen Plan für die Zeit nach dem Launch erstellt, der den Werkzeugkasten der Spieler:innen ständig erweitern soll“, sagt Ash Pannell, Creative Director von Meet Your Maker. „Unser Ziel ist es, Meet Your Maker immer inhaltlich frisch, abwechslungsreich und unerwartet zu gestalten.“



Neues Deko-Paket: Hellscape (sofort kostenlos nutzbar)

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung wird mit dem kostenlosen Deko-Paket Hellscape eine neue Ästhetik ins Spiel gebracht. Durch die Kombination von organischer Materie und industriellen Materialien mit unheimlichen Effekten, pulsierenden Animationen und düsterer Beleuchtung werden die Spieler:innen das Gefühl haben, in einem lebenden Organismus zu sein.



Das Hellscape Deko-Paket enthält:

• Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich)

• Zwei Requisiten

• Eine animierte Requisite

• Acht Abziehbilder



Neue Mods und Erweiterungen (mit Spielzeit freischaltbar)

Im Laufe der ersten Monate von Meet Your Maker werden die Spieler:innen neue Mods und Erweiterungen für bestehende Fallen und Wachen freischalten können. Jede neue Modifikation oder Erweiterung wird direkt hinzugefügt und kann durch mit Spielzeit erhaltener Spielwährung freigeschaltet werden. Builder werden plötzlich neue Möglichkeiten haben, ihre Fallen und Wachen zu beeinflussen, was ihnen noch mehr Kontrolle über ihre Aufstellungen und Kombos gibt, um Raider zu überlisten.





Großes Inhalts-Update – Sektor 1: Dreadshore

Ab Ende Juni 2023 wird Meet Your Maker über die bekannten Red Sands hinausgehen. Mit dem ersten großen Inhaltsupdate Sektor 1: Dreadshore wird es eine neue Umgebung geben, die in eine neue Region der postapokalyptischen Welt von Meet Your Maker führt. In dieser kann mit einem neuen, an den Sektor angelehnten Satz von Bausteinen gebaut werden, um einen anderen Stil von Außenposten zu schaffen. Dreadshore hält außerdem noch ein neues, kostenloses Deko-Paket für alle bereit.

„Wir werden zusätzlich vier Gameplay-Elemente veröffentlichen, die alle durch das Spielen von Meet Your Maker freigeschaltet werden können. Die Elemente sind ein neuer Wächter mit seinen Perks, eine neue Waffe mit ihren Upgrades, eine neue Falle mit ihren Mods und eine neue Wache mit ihren Verstärkungen“, fügt Ash Pannell hinzu. „Jeder Gegenstand soll das Spielgeschehen aufmischen und wird thematisch auf den neuen Sektor abgestimmt sein. Die Gameplay-Elemente können über die Plattform-Stores erworben werden.“



Sektor 1: Dreadshore enthält:

• Eine neue Umgebung (sofort kostenlos nutzbar)

• Ein neues Deko-Paket (sofort kostenlos nutzbar)

• Vier neue Gameplay-Elemente (freischaltbar durch Spielzeit oder käuflich zu erwerben auf PlayStation, Xbox oder Steam)

o Wächter + Perks*

o Waffe + Upgrades*

o Falle + Mods*

o Wächter + Verstärkungen*

o Eine neue Kosmetiksammlung (kaufbar auf PlayStation, Xbox oder Steam)

Quelle: Behaviour Interactive