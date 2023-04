Meet Your Maker ist jetzt zu haben XBU MrHyde am Mi, 05.04.2023, 13:30 Uhr

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das Bau- und Überfallspiel Meet Your Maker offiziell für PlayStation, Xbox und auf PC für Steam veröffentlicht wurde. Ab sofort können alle das verwüstete Ödland erkunden, um das kostbare reine genetische Material zu sammeln und tödliche Außenposten bauen.



Meet Your Maker ist in der Standard Edition und der Deluxe Edition auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich und außerdem Teil des PlayStation Plus Monthly Games Lineups. Die Deluxe Edition enthält außerdem den Verbrannte Nekropole-DLC.



„Unser Team bei Behaviour Interactive freut sich sehr, dass unser Spiel nun offiziell released ist! Heute ist der Moment gekommen, auf den wir alle in den letzten drei Jahren gewartet haben“, sagt Ash Pannell, Creative Director von Meet Your Maker. „Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wohin unsere Spielergemeinschaft unser Spiel bringen wird und wie sie ihre Fähigkeiten nutzen werden, um zu erschaffen und zu zerstören.“

Quelle: Behaviour Interactive Inc.