Marvel's Avengers wird Teil des Xbox Game Pass XBU ringdrossel am Mi, 29.09.2021, 09:15 Uhr

Wie Square Enix angibt, wird das Actionspiel Marvel's Avengers am 30. September in den Xbox Game Pass integriert. Zusätzlich dazu soll die letzte Erweiterung mit "Black Panther: War for Wakanda" ebenfalls ausgeliefert werden.

Quelle: Microsoft