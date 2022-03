Marvel's Avengers: Das verprochene Update kommt später

Wie die Entwickler von Crystal Dynamics mitteilen, wird das Update 2.3 für Marvel's Avengers vom ursprünglich 24.03.22 auf einen unbestimmten Termin nach hinten verschoben. Man will die Qualität gewährleisten und schon bald ein neues Releasedatum für den Patch mitteilen.

We're taking some extra time on Patch 2.3 to ensure our new tuning and mission on-boarding are ready-to-go, and need to delay its launch. We'll update you with the new date as soon as we have it!