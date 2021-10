LucidSound senkt des Preis des LS35X-Headsets XBU TNT2808 am Di, 12.10.2021, 14:30 Uhr

Das LS35X ist bei Gamern beliebt - und ab sofort günstiger im Handel zu haben. LucidSound senkt den Preis des schwarzen sowie roségoldenen Headsets von vorher 189,99 € auf nun 129,99 € - unverbindliche Preisempfehlung, versteht sich.

Das kabellose Headset könnt ihr sowohl am PC als auch an der Xbox One und Xbox Series X/S nutzen. Diese Highlights erwarten euch:

Premiumabgestimmter Sound , dank 50mm-Treiber genießt ihr besten Stereo- und dank Windows Sonic auch Surround-Sound

, dank 50mm-Treiber genießt ihr besten Stereo- und dank Windows Sonic auch Surround-Sound Schnellzugriff auf Audioeinstellungen , etwa Spiel/Chat-Balance, Stummschaltung und mehr

, etwa Spiel/Chat-Balance, Stummschaltung und mehr Duales Mikrofonsystem - ihr könnt das Mikrofon abnehmen und so beispielweise unterwegs das eingebaute nutzen

- ihr könnt das Mikrofon abnehmen und so beispielweise unterwegs das eingebaute nutzen Mikrofonüberwachung , damit ihr selbst eure Sprechlautstärke einschätzen könnt

, damit ihr selbst eure Sprechlautstärke einschätzen könnt Haltbarer Metallrahmen

Wiederaufladbare Batterie mit rund 15 Stunden Laufzeit

mit rund 15 Stunden Laufzeit Designed for Xbox, läuft dank offizieller Lizenz bestens auf der Xbox, dank 3,5mm Klinkenanschluss aber auch an anderen Konsolen wie der PlayStation sowie an Mobilgeräten

Quelle: LucidSound