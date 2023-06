Lords of the Fallen zeigt neues Gameplay XBU MrHyde am Mo, 12.06.2023, 17:30 Uhr

Am Freitag, den 13. Oktober, wird Lords of the Fallen für Xbox Series, PC und PS5 erscheinen. Wer einen Blick auf das düstere Action-Rollenspiel werfen möchte, findet hier nun neues Gameplay-Material. Freut euch auf zwei große Welten und viele coole Bosskämpfe.

Quelle: CI Games