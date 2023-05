Lords of the Fallen: Neues Releasedatum steht fest XBU ringdrossel am Fr, 19.05.2023, 11:15 Uhr

Nach weiteren Verschiebungen ist es nun endlich soweit und das kommende Dark Fantasy Action-RPG Lords of the Fallen erhält ein neues Releasedatum. Laut den Machern wird das Spiel weltweit am Freitag, den 13. Oktober 2023 erscheinen. Ein brandneuer Ankündigungstrailer stimmt auf das düstere Abenteuer ein.

Als geistiger Nachfolger des ursprünglichen Titels aus dem Jahr 2014 stellt das kommende Spiel einen kompletten Neustart der Franchise dar und kann ab heute für PC, PS5 und Xbox Series X/S vorbestellt werden.

Das mit Spannung erwartete Veröffentlichungsdatum wurde mit einem brandneuen, vierminütigen Trailer bekannt gegeben, der den Fans endlich einen ausführlichen Blick auf das brutale Gameplay bietet, visuell beeindruckend inszeniert dank der Unreal Engine 5. Mit schnellen, herausfordernden Kämpfen und kolossalen Bossfights reist man durch die Parallelwelten der Lebenden und der Toten, um den Dämonengott Adyr zu stürzen.

Der neue Trailer mit Musik von Iron Maiden, den Lords des Heavy Metal, macht deutlich dass eine ganze Reihe neuer Gründe für „Fear of the Dark" zu erwarten sind: Von dreiköpfigen Drachen bis hin zu Lava spuckenden Feuerriesen. Wer dafür mutig genug ist, kann das Spiel ab heute vorbestellen. Es ist in drei Editionen erhältlich - Standard, Deluxe und Collector's, wobei letztere eine beeindruckende 10-Zoll-Statue des Dark Crusaders enthält.

Saul Gascon, Executive Producer bei HEXWORKS, sagt: „Wir freuen uns sehr, das Veröffentlichungsdatum für Lords of the Fallen bekannt zu geben. Es ist ein Spiel, an dem unser talentiertes Team in den letzten Jahren liebevoll gearbeitet hat. Zur Feier des Tages gewähren wir einen tieferen Einblick in die Schrecken von Mournstead, einer fesselnden, düsteren Fantasy-Welt, die mit ihrer einzigartigen ‚Two-Realm-Mechanik‘ selbst die mutigsten Spieler herausfordern wird. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler im Oktober ihre Umbral-Lampen in die Hand nehmen und die vielen Geheimnisse entdecken, die hinter der Dunkelheit lauern."

Die Standard Edition enthält:

Lords of the Fallen Spiel

Die Deluxe Edition (physisch und digital) enthält:

Lords of the Fallen-Spiel

Dark Crusader Starting Class - erhalte das ikonische Ensemble der Dark Crusaders, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, vollständiger Rüstung und Amulett*

100-seitiges digitales Artbook - mit exklusiven Illustrationen aus der Welt von Lords of the Fallen und wunderschönem Horror-Artwork

Digitaler Soundtrack - lassen Sie sich von den eindringlichen Harmonien von Mournstead mit dem kompletten OST, komponiert von dem gefeierten Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen, verzaubern

3D-Modellbetrachter - betrachte jedes Charaktermodell im Spiel in hochauflösenden Details

Die Collector's Edition (nur physisch) enthält:

Lords of the Fallen Spiel

10'' Dark Crusader Figur - bewundern Sie diesen berühmten Krieger in all seiner Pracht mit dieser fein detaillierten 10-Zoll-Figur

Metallvitrine - präsentiere deine Dark Crusader-Figur in dieser auffälligen Metallvitrine, komplett mit LED-Stimmungsbeleuchtung und Fernbedienung

Collector's SteelBook - mit einem exklusiven Design

Dark Crusader Starting Class - rüste das ikonische Ensemble der Dark Crusaders aus, einschließlich Isaacs verheerendem Langschwert, Wurfmessern, kompletter Rüstung und Amulett*

100-seitiges physisches Artbook - mit exklusiven Illustrationen von wunderschönem, grausigem Artwork aus der Welt von Lords of the Fallen

Digitaler Soundtrack - lassen Sie sich von den eindringlichen Harmonien von Mournstead mit dem kompletten OST, komponiert von dem berühmten Cris Velasco und Knut Avenstroup Haugen, verzaubern

3D-Modellbetrachter - betrachte jedes Charaktermodell im Spiel in hochauflösenden DetailsDoppelseitiges Poster & Kunstkarten

Vorbestellungen für alle Editionen beinhalten Folgendes:

Exklusive Bronze-, Silber- und Gold-Rüstungstinte

3x XP-Gegenstände

5x HP-Gegenstände

5x MP-Gegenstände

*Sofortiger Zugang zu Gegenständen, die sonst erst im späteren Verlauf des Spiels in allen Versionen des Titels gefunden werden können

