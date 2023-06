Launch-Trailer zum Spiel Crime Boss: Rockay City XBU MrHyde am Fr, 16.06.2023, 15:00 Uhr

Der Publisher 505 Games und das Entwicklungsstudio INGAME STUDIOS geben die Veröffentlichung der digitalen Versionen von Crime Boss: Rockay City für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bekannt. Die physischen Versionen des Live-Service-Shooters folgen am 05. September 2023.



Crime Boss: Rockay City ist ein Ego-Shooter, der von den Actionfilmen der 90er Jahre inspiriert wurde. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Travis Baker (Michael Madsen), der um die Vorherrschaft der kriminellen Unterwelt von Rockay City kämpft. Angehende Verbrecher:innen müssen Überfälle durchführen und Revierkämpfe mit rivalisierenden Banden austragen, während Sheriff Norris (Chuck Norris) im Hintergrund Beweise sammelt, um Baker zur Strecke zu bringen. Neben Madsen und Norris sind in der Kampagne auch die Action-Stars Danny Trejo, Kim Basinger, Danny Glover, Damion Poitier, Michael Rooker und Vanilla Ice zu sehen.



Spieler haben die Möglichkeit, die Unterwelt von Rockay City alleine oder mit bis zu drei Mitspieler:innen zu erobern. Neben den „Crime-Time“-Missionen gibt es auch noch die kurzen Koop-Kampagnen im Modus „Großstadtlegenden“, um die volle Erfahrung von Crime Boss: Rockay City zusammen zu erleben.



„Crime Boss: Rockay City auf Konsolen enthält viele Optimierungen und wir werden das Spiel mit kommenden kostenlosen Updates stetig noch weiter verbessern“, so Jarek Kolář, Development Director bei INGAME STUDIOS. „Die Veröffentlichung des Spiels war nur der Anfang der Crime Boss-Geschichte, und die Konsolenversionen stellen ein weiteres Kapitel dieser Geschichte dar.“

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: 505 Games