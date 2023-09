Crime Boss: Rockay City ist am Wochenende kostenlos spielbar XBU MrHyde am Fr, 08.09.2023, 08:45 Uhr

Publisher 505 Games und Entwicklungsstudio INGAME STUDIOS geben bekannt, dass Crime Boss: Rockay City vom 07. bis 11. September kostenlos für PC über den Epic Games Store und Xbox Series X|S spielbar ist. Seit dem 05. September sind auch physische Versionen des Spiels für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im Handel erhältlich.



Mit einer Besetzung aus Hollywood-Größen kämpfen Spieler in einer Reihe von Überfällen und Revierkämpfen um die Unterwelt-Krone von Rockay City. In Crime Boss: Rockay City haben Spieler die Wahl aus Rogue-Lite Einzelspieler-Missionen oder einem herausfordernden Mehrspielermodus, in welchem die namensgebende Stadt Block für Block übernommen werden muss, um die kriminelle Karriereleiter hinaufzusteigen. Crime Boss: Rockay City ist dieses Wochenende kostenlos spielbar, bevor später im September der erste kostenpflichtige Premium DLC Dollar Dragon: Gold Cup erscheinen wird.



Spieler sollten außerdem Ausschau halten nach dem zweiten Hinweis für die globale Crime Boss Heist Hunt an diesem Wochenende. Mehr Infos zur #HeistHunt gibt es hier.



Nach dem kostenlosen Wochenende können alle, die Crime Boss: Rockay City kaufen möchten, dies über den Publisher-Sale von 505 Games tun. Der Sale findet bei Sony zwischen dem 08. und 11. September, bei Microsoft zwischen dem 12. und 26. September und im Epic Games Store zwischen dem 07. und 21. September statt.

Quelle: 505 Games