Crime Boss: Rockay City bietet Update und Halloween-Inhalte XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 15:50 Uhr

505 Games und das Entwicklungsstudio INGAME STUDIOS veröffentlichen das Update 5.0 für Crime Boss: Rockay City mit neuen Szenarien und Quality of Life-Verbesserungen. Außerdem gibt es anlässlich zu Halloween eine Menge an festlichen Aktivitäten und schaurige Dekorationen. Crime Boss: Rockay City ist für den PC im Epic Games Store, die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erhältlich.



Das neue Update bringt unter anderem Menüs im Halloween-Design, Kürbisköpfe auf feindlichen Gangstern und den furchterregenden, mit einer Kettensäge bewaffneten Widersacher, Angry Butcher, in den Modus Revierkämpfe.Zudem gibt es neue spielbare Szenarien in „Diner“ und „Beach Road Underpass“. In diesen schleichen sich Spieler:innen ins feindliche Gebiet, um den Handel zwischen rivalisierenden Gangs zu vereiteln. Dabei gilt es, keine Alarme auslösen, damit die Dealer nicht gewarnt werden und mit dem Geld flüchten.



Mit dem neuen Update kommt außerdem eine neue Location hinzu: die Einkaufsarkade, ein großes Einkaufszentrum mit zwei Etagen und neuen Einkaufsmöglichkeiten. Weitere Neuerungen aus Update 5.0 sind unter anderem: die Möglichkeit per Knopfdruck das Fadenkreuz umzuschalten, eine Überarbeitung der Stealth-Mechanik, neue Teammitglieder, die Beseitigung negativer Perks sowie KI- und weitere Quality of Life-Verbesserungen. Die vollständigen Patch-Notizen sind hier zu finden.

Quelle: 505 Games