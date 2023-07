Kostenloses Update und Waffen-DLC für Crime Boss: Rockay City XBU MrHyde am So, 30.07.2023, 19:30 Uhr

Publisher 505 Games und Entwicklungsstudio INGAME STUDIOS veröffentlichten nun das Taktische Waffen Paket für Crime Boss: Rockay City, das für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich ist. Dieser DLC enthält vier neue Waffen, die sowohl in Baker's Battle als auch im Crime-Time-Modus verfügbar sind.



Folgende Waffen sind im DLC enthalten:

Slate 36: Ein halbautomatisches Gewehr, das sich für die Übernahme von Rockay City eignet.

Fiver Tactical: Eine Handfeuerwaffe, die zum Arsenal eines jeden Gangsters gehören sollte.

Bohema: Eine automatische Pistole, mit der man sich leicht in jede Bank schleichen kann.

Urban Sweeper: Eine Schrotflinte, mit der sich jeder Streit auf der Straße beenden lässt.

Darüber hinaus gibt es ab heute ein umfangreiches Update, das neue Features, Gameplay-Anpassungen und allgemeine Verbesserungen der Spielerfahrung mit sich bringt. Das Update ist ab sofort für PC im Epic Games Store, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.



Baker's Battle, die Hauptkampagne von Crime Boss, hat ab sofort einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad für ein ausgewogeneres Spielerlebnis. Die Anzahl der Beutetaschen skaliert zudem nun entsprechend der Anzahl der Spieler:innen in einem Match. Die verbesserte Zielhilfe und andere Funktionen verbessern außerdem das Spielgefühl mit dem Controller.



Das Crime-Boss-Äquivalent zum Quick Play Crime Time beinhaltet jetzt den neuen Wert Respekt, der je nach Ausführung einer Mission steigt oder sinkt. Höhere Respektstufen erhöhen den Gesamtrang, wodurch unter anderem zusätzliche Missionen, Waffenbelohnungen und Charakterränge freigeschaltet werden. Spieler:innen müssen darauf achten, Respekt und HEAT (die Intensität der Polizeireaktion) auszugleichen, um bessere Belohnungen zu erhalten. HEAT wurde überarbeitet, um auf die Aktionen der Spieler:innen zu reagieren, so dass aggressives Spielen zu einer verstärkten Reaktion der Polizei führt.



Charaktere im Crime-Time-Modus können jetzt auf Missionen geschickt werden, um Erfahrung zu sammeln. Mit ausreichend Erfahrung können sie anschließend befördert werden und erlangen so Zugang zu verbesserten Perks und Ausrüstungen. Zusätzlich können Waffen ab sofort während des Kampfes aufgenommen werden und der erste Stealth-Angriff wirft Gegner zu Boden, ohne sie zu töten, wodurch mehr Optionen für den Kampf entstehen.

Quelle: 505 Games